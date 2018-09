Attualita 157

Caltanissetta, servizio civile: la Uisp seleziona due volontari

L’ente di promozione sportiva ha pubblicato il bando per la ricerca di due volontari. Domande entro il 28 settembre

Redazione

04 Settembre 2018 11:13

Da diversi anni il Comitato Territoriale UISP di Caltanissetta (Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal Coni) conferma il suo impegno al Servizio Civile Volontario, nella ricerca e selezione di due giovani per il progetto "Sport ed Inclusione Sociale". Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del bando. Il titolo di studio necessario per la partecipazione al progetto è verificabile nella relativa scheda che può essere consultata nel bando pubblicato sul sito www.Arci Servizio Civile Sicilia.it, - www.serviziocivile.gov. it. (contenente anche la modulistica) oppure rivolgersi alla Uisp Caltanissetta via Sallemi 25 -Tel. 0934 21032.Gli aspiranti volontari dovranno produrre e presentare entro il 28 settembre 2O18 domanda di partecipazione indirizzata a: Arci Servizio Civile Sicilia - Via Carlo Rao 16 -90133 Palermo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n.2 - di cui è titolare l'interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

2) a mezzo "raccomandata AlR";

3) consegna a mano.



Da diversi anni il Comitato Territoriale UISP di Caltanissetta (Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal Coni) conferma il suo impegno al Servizio Civile Volontario, nella ricerca e selezione di due giovani per il progetto "Sport ed Inclusione Sociale". Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del bando. Il titolo di studio necessario per la partecipazione al progetto è verificabile nella relativa scheda che può essere consultata nel bando pubblicato sul sito www.Arci Servizio Civile Sicilia.it, - www.serviziocivile.gov. it. (contenente anche la modulistica) oppure rivolgersi alla Uisp Caltanissetta via Sallemi 25 -Tel. 0934 21032.Gli aspiranti volontari dovranno produrre e presentare entro il 28 settembre 2O18 domanda di partecipazione indirizzata a: Arci Servizio Civile Sicilia - Via Carlo Rao 16 -90133 Palermo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n.2 - di cui è titolare l'interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

2) a mezzo "raccomandata AlR";

3) consegna a mano.



Al via i test in Medicina: chiesta l’abolizione del numero chiuso

News Successiva Avvicendamenti a Cozzo di Naro e San Domenico Savio: arrivano i nuovi parroci