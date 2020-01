Politica 272

Caltanissetta, sempre più lontana la riapertura della piscina comunale: società aggiudicataria avvia risoluzione dell'affidamento

Si parla di inadempienze, "non di scarsa importanza", della stazione appaltante che sarebbero alla base della decisione

Redazione

08 Gennaio 2020 18:30

La società “Sport Service Srl” di Modica, aggiudicataria del bando emanato dal Comune per la gestione della piscina comunale di Caltanissetta per i prossimi 5 anni, ha avviato la risoluzione dell’affidamento. Tramite i propri avvocati la società ha trasmesso una nota al Comune in cui si parla di inadempienze, "non di scarsa importanza", della stazione appaltante che sarebbero alla base della decisione di risolvere l’affidamento. Pare anche che la società si sia riservata di chiedere i danni per il pregiudizio economico subito. Dunque sembra ormai sempre più lontana la data della riapertura della piscina comunale di via Rochester, con grande delusione per i tanti sportivi, ma anche per i disabili, che non potranno più riprendere i corsi di nuoto e le altre attività.

