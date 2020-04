Cronaca 1366

Caltanissetta, sei denunciati per non aver rispettato la quarantena: si sono allontanati senza un giustificato motivo

Sono invece 14.420 gli esercizi commerciali controllati rispetto ai quali 11 titolari sono stati sanzionati

Redazione

10 Aprile 2020 11:32

Fino ad oggi i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine hanno riguardato 21076 persone, di cui 432 sanzionati per violazione dell’art. 4 del D.L. n. 19/2000, 790 denunciati per violazione dell’art. 650 c.p., 6 denunciati per violazione dell’art. 260 R.D. 1265/1934 per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione durante il regime di quarantena ed 1 denunciata per violazione degli artt. 495 e 496 c.p. relativi alla falsa attestazione o dichiarazione a P.U./false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.14420 sono gli esercizi commerciali controllati rispetto ai quali 11 titolari sono stati sanzionati, 2 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 c.p., sono state elevate 31 sanzioni amministrative ed 1 esercizio commerciale è stato sospeso ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 14/2020.

Ancora una volta il Prefetto raccomanda a tutti i cittadini che gli spostamenti consentiti sono solo quelli limitati ai casi specifici previsti dalla normativa vigente, nazionale e regionale (motivi di lavoro, di salute, casi di assoluta necessità) e che è assolutamente vietato allontanarsi dalla propria abitazione da parte di coloro che sono stati posti in quarantena.



