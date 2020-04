Cronaca 2311

Caltanissetta, seconda paziente donna trasferita oggi in terapia intensiva Covid-19

Ora nel reparto dove vengono ricoverati i pazienti più gravi affetti da coronavirus sono 5 i posti letto occupati

Rita Cinardi

05 Aprile 2020 22:59

Un'altra paziente donna è stata trasferita questa sera nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia. Si tratta di una paziente nissena di 79 anni che venerdì era stata ricoverata al reparto di Malattie Infettive. Oggi però le sue condizioni si sono aggravate ed è stata trasferita in terapia intensiva dove però è sottoposta ad una ventilazione non invasiva. Questa mattina un'altra donna nissena di 74 anni, così come quest'ultima, si era aggravata ed era stata portata in terapia intensiva dove è stata intubata. Insieme a loro altri tre pazienti uomini: un 54enne di Serradifalco, un 73enne di Favara e un paziente di 53 anni di Agrigento che è stato ricoverato oggi. Di quest'ultimo (che ha un quadro polmonare tipico da covid e quindi viene trattato come tale) si attende l'esito del tampone.

