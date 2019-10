Cronaca 1839

Caltanissetta, scopre il tradimento della fidanzata e picchia lei e l'amante per strada

Quei messaggi sul cellulare di lei non avrebbero lasciato adito a dubbi e così l'uomo ha chiesto subito un chiarimento con l'altro

Rita Cinardi

28 Ottobre 2019 19:42

Lite furibonda in strada ieri pomeriggio tra tre giovani, una dei quali è finita in ospedale con varie contusioni sul corpo, l'altro, invece, ha preferito farsi medicare a casa. A picchiare i due, protagonisti di una "scappatella", il fidanzato che aveva appena scoperto quanto accaduto. Teatro della lite via Niscemi. A quanto pare un trentatreenne avrebbe scoperto una relazione tra la sua fidanzata 25enne e un coetaneo di lei dopo aver letto alcuni messaggi sul cellulare di quest'ultima. Il trentatreenne a quel punto avrebbe invitato l'altro ragazzo a raggiungere lui e la fidanzata per avere spiegazioni su quei messaggi. E' bastato però poco a far infuriare il fidanzato tradito che a quel punto ha picchiato l'altro. La ragazza ha provato a dividere i due e, alla fine, si è ritrovata con lividi e contusioni su varie parti del corpo. La venticinquenne si è recata al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso. La stessa ha contattato le forze dell'ordine che adesso dovranno fare chiarezza su quanto accaduto.

