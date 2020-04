Cronaca 1910

Caltanissetta, scoppia la rissa tra due famiglie per il barbecue: una donna finisce in ospedale

Tra i due nuclei familiari sono prima cominciate le grida poi gli spintoni e nel frattempo qualcuno ha anche chiamato la polizia

Rita Cinardi

27 Aprile 2020 10:03

Rissa tra due nuclei familiari la sera del 25 aprile. Oggetto del contendere la fornacella che gli abitanti del piano di sopra avrebbero acceso suscitando le ire di quelli del piano di sotto. Tanto che in serata si è reso neccessario l'intervento della polizia e del 118. Teatro della rissa via Cinnirella, nel quartiere Stazzone. Ad un certo punto, secondo le testimonianze di uno dei nuclei familiari, i vicini del piano di sopra avrebbero acceso il barbecue le cui scintille di legna hanno raggiunto il piano di sotto. Forse qualcuno si è bruciato o semplicemente ha visto i pezzetti di legna sul balcone, sta di fatto che dalle urla, in breve tempo si è passato ai fatti. Tra i due nuclei familiari sono prima cominciate le grida poi gli spintoni e nel frattempo qualcuno ha anche chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato una donna a terra e i rissanti ancora intenti a litigare tra loro. La donna, una 62enne è stata condotta all'ospedale, gli altri sono stati riportati alla calma dai poliziotti. E adesso per tutti loro potrebbe profilarsi una denuncia.

