Caltanissetta, scontro tra un'auto e un mezzo pesante sulla Ss 640: un ferito trasportato al Sant'Elia

Le deviazioni del traffico avvengono allo svincolo Serradifalco con rientro allo svincolo Canicatti

08 Luglio 2020 08:55

Scontro questa mattina sulla Ss 640 Caltanissetta-Agrigento poco prima di Grottarossa, in direzione Agrigento, tra un'autocisterna e un'automobile. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia stradale. Un ferito, l'uomo alla guida dell'auto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Al momento si registrano code per due chilometri. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente.

Intanto è arrivata una nota da Anas.

La carreggiata lungo la strada statale 640 “Di Porto Empedocle”, in direzione Porto Empedocle, è temporaneamente chiusa al km 40,800, tra gli svincoli di Serradifalco (provincia di Caltanissetta) e Canicattì (provincia di di Agrigento), in località Caltanissetta, a causa di un incidente. Le deviazioni del traffico avvengono allo svincolo Serradifalco con rientro allo svincolo Canicatti Nord tramite il vecchio tracciato della SS640 a doppio senso di circolazione

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

