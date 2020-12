Cronaca 3601

Caltanissetta, scontro tra due auto sulla Ss 640 dir: due feriti. Una donna è in codice rosso

La donna, una nissena di 47 anni, è rimasta ferita in maniera più grave. Entrambi sono stati condotti al Sant'Elia

Rita Cinardi

11 Dicembre 2020 11:29

Scontro laterofrontale tra due auto questa mattina sulla Ss 640 dir presso lo svincolo Caltanissetta nord. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Bmw e una Peugeot 107. Alla guida della Peugeot una donna di Caltanissetta, D.M. di 47 anni, che era diretta verso il capoluogo. La Bmw che procedeva in senso opposto, verso l'autostrada, era condotta da un uomo di Raffadali, M.M. di 44 anni. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Canicattì, una volante della questura di Caltanissetta e ambulanze del 118. Ad avere la peggio la donna che è stata trasportata al Sant'Elia in codice rosso. Ferite meno lievi per il 44enne di Raffadali che è stato condotto in ospedale in codice giallo. La polizia stradale è a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto anche personale dell'Anas e la ditta Leonardi di San Cataldo per il recupero mezzi attivato dal sistema satellitare dell'assicurazione. (Foto Seguo News)

Scontro laterofrontale tra due auto questa mattina sulla Ss 640 dir presso lo svincolo Caltanissetta nord. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Bmw e una Peugeot 107. Alla guida della Peugeot una donna di Caltanissetta, D.M. di 47 anni, che era diretta verso il capoluogo. La Bmw che procedeva in senso opposto, verso l'autostrada, era condotta da un uomo di Raffadali, M.M. di 44 anni. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Canicattì, una volante della questura di Caltanissetta e ambulanze del 118. Ad avere la peggio la donna che è stata trasportata al Sant'Elia in codice rosso. Ferite meno lievi per il 44enne di Raffadali che è stato condotto in ospedale in codice giallo. La polizia stradale è a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto anche personale dell'Anas e la ditta Leonardi di San Cataldo per il recupero mezzi attivato dal sistema satellitare dell'assicurazione. (Foto Seguo News)

La morte della giovane messinese, fermata l'amica: "Abbiamo litigato e ho reagito"

News Successiva George Clooney ricoverato d'urgenza per una pancreatite. Ha perso 14 chili troppo velocemente

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare