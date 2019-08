Cronaca 2896

Caltanissetta, scontro tra due auto nella notte in via Niscemi: bimba in ospedale. Padre positivo agli stupefacenti

L'uomo, che a quanto pare era in regime degli arresti domiciliari, sarebbe risultato positivo agli stupefacenti. La piccola è stata ricoverata

Rita Cinardi

22 Agosto 2019 18:04

Uno scontro violentissimo quello che si è verificato questa notte, intorno a mezzanotte, in via Niscemi tra due auto. Una delle due autovetture proveniva da viale Regina Margherita mentre l'altra stava risalendo via Niscemi quando i due veicoli sono entrati in collisione. A bordo di una delle due auto un uomo di 26 anni con la figlia di 6 anni. Quest'ultima è stata condotta, in codice rosso (da un'ambulanza del 118 intervenuta poco dopo sul posto) in ospedale, dove sarebbe stata riscontrata la frattura di una spalla. Il padre, che a quanto pare era in regime degli arresti domiciliari, sarebbe risultato positivo agli stupefacenti. Illeso il conducente dell'altra auto risultato negativo ai controlli. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti.

Uno scontro violentissimo quello che si è verificato questa notte, intorno a mezzanotte, in via Niscemi tra due auto. Una delle due autovetture proveniva da viale Regina Margherita mentre l'altra stava risalendo via Niscemi quando i due veicoli sono entrati in collisione. A bordo di una delle due auto un uomo di 26 anni con la figlia di 6 anni. Quest'ultima è stata condotta, in codice rosso (da un'ambulanza del 118 intervenuta poco dopo sul posto) in ospedale, dove sarebbe stata riscontrata la frattura di una spalla. Il padre, che a quanto pare era in regime degli arresti domiciliari, sarebbe risultato positivo agli stupefacenti. Illeso il conducente dell'altra auto risultato negativo ai controlli. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti.

News Successiva Scoppia un tubo del metano, ustionato un operaio: ferito alle mani e alle braccia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews