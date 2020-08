Cronaca 1915

Caltanissetta, scontro tra due auto in via Rochester: due feriti trasportati in ospedale

Sul posto è intervenuta una volante della polizia e un'ambulanza del 118

Rita Cinardi

06 Agosto 2020 09:54

Incidente questa mattina in via Rochester. L'impatto è avvenuto tra una Ford Ka e una Mercedes Classe A. Secondo una prima ricostruzione la Ford Ka, condotta da un uomo, stava percorrendo la strada dirigendosi verso il centro, mentre la Mercedes Classe A, condotta da una donna, provenendo dalla parte opposta avrebbe svoltato verso via Bloy. I due conducenti sono rimasti lievemente feriti. Sul posto è intervenuta una volante della polizia e un'ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. (Foto Seguo News)

