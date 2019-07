Cronaca 2863

Caltanissetta, scontro tra auto e moto: centauro trasportato in codice giallo al pronto soccorso

Alcuni testimoni hanno riferito che sul luogo teatro dell'incidente, la presenza di erbacce alte più di un metro, impedirebbe la visuale agli automobilisti

Rita Cinardi

22 Luglio 2019 11:56

Incidente questa mattina in via Santo Spirito, all'altezza della concessionaria Pugliese. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio un motociclista di 59 anni, A.R.B. le iniziali, che è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo traumatico al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sono stati riscontrati diversi traumi. Alcuni testimoni hanno riferito che sul luogo teatro dell'incidente, la presenza di erbacce alte più di un metro - che invadono la carreggiata - impedirebbe la visuale agli automobilisti.

