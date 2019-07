Cronaca 1681

Caltanissetta, scontro frontale sulla ex via Due Fontane: quattro persone in ospedale. Anche un bimbo di un anno

Da una prima ricostruzione della dinamica pare che una delle due auto abbia invaso la corsia dell'altra

Rita Cinardi

02 Luglio 2019 16:58

Scontro semifrontale oggi pomeriggio intorno alle 13 sulla via Senatore Giuseppe Alessi, ex via Due Fontane tra due auto. A bordo dei due mezzi da una parte una famiglia con madre, 34 anni, (M.L. le iniziali), padre, 44 anni (L.R. le iniziali) e figlio di un anno e dall'altra un anziano, A.G. di 79 anni. Tutti sono finiti in pronto socorso. Traumi più gravi per l'anziano che è arrivato in pronto soccorso in codice giallo, mentre gli altri sono stati dimessi in codice verde. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e la viabilità. Da una prima ricostruzione della dinamica pare che una delle due auto abbia invaso la corsia dell'altra scontrandosi frontalmente con il mezzo che proveniva dalla parte opposta.

Scontro semifrontale oggi pomeriggio intorno alle 13 sulla via Senatore Giuseppe Alessi, ex via Due Fontane tra due auto. A bordo dei due mezzi da una parte una famiglia con madre, 34 anni, (M.L. le iniziali), padre, 44 anni (L.R. le iniziali) e figlio di un anno e dall'altra un anziano, A.G. di 79 anni. Tutti sono finiti in pronto socorso. Traumi più gravi per l'anziano che è arrivato in pronto soccorso in codice giallo, mentre gli altri sono stati dimessi in codice verde. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e la viabilità. Da una prima ricostruzione della dinamica pare che una delle due auto abbia invaso la corsia dell'altra scontrandosi frontalmente con il mezzo che proveniva dalla parte opposta.

News Successiva Undicenne segregato nella casa degli orrori, arrestati i genitori

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews