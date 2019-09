Cronaca 7454

Caltanissetta, scomparso da giovedì. L'appello dei parenti: "Aiutateci a ritrovarlo"

L'ultima volta è stato avvistato giovedì 5 settembre alle ore 12 nelle vicinanze della parrocchia San Pio X

Rita Cinardi

09 Settembre 2019 20:44

Richiesta d'aiuto da parte di una famiglia nissena per ritrovare il loro congiunto scomparso giovedì scorso. Si tratta di Salvatore Dauria. L'ultima volta è stato avvistato giovedì 5 settembre alle ore 12 nelle vicinanze della parrocchia San Pio X. Indossava jeans, t-shirt e camicia di jeans. Secondo i familiari potrebbe aver preso, alle 12.15 dello stesso giorno, un pullman per Gela o Piazza Armerina. "Chiunque abbia notizie - è l'accorato appello dei parenti - contatti il 112 e 113". Salvatore Dauria era ben inserito nella comunità parrocchiale San PioX. "In questo momento stiamo pregando per lui" ha detto padre Alessandro Giambra.

