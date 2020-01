Cronaca 1121

Caltanissetta, scippa un'anziana in centro storico: 54enne arrestato dai carabinieri

L'episodio si è verificato ieri sera. Dinanzi al giudice Emilio Alparone, l'uomo, ha ammesso le sue responsabilità, dichiarando di aver scippato l'anziana signora "per fare un regalo al figlio"

Rita Cinardi

24 Gennaio 2020 15:25

Scippo ieri sera ai danni di un'anziana signora del capoluogo. La donna, 87 anni, era appena uscita da casa, un'abitazione del centro storico, quando è stata scippata da un malvivente. Quest'ultimo, una volta presa la borsetta ha cercato di fuggire ma le urla della donna hanno attirato altri passanti che sono riusciti a fermarlo. Poco dopo, sul posto, sono arrivati i carabinieri, nel frattempo allertati dai presenti, che hanno arrestato l'uomo. Quest'ultimo, A.G., 54 anni, difeso dall'avvocato Dino Milazzo, questa mattina è stato processato per direttissima. Dinanzi al giudice Emilio Alparone ha ammesso le sue responsabilità, dichiarando di aver scippato l'anziana signora "per fare un regalo al figlio che si trova in un istituto da quando aveva 3 anni", poiché, a detta sua abbandonato dalla madre, sua ex moglie. L'uomo ha anche aggiunto di essersi pentito subito dopo aver commesso il fatto. Il giudice ha convalidato l'arresto e scarcerato il cinquantaquattrenne disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana.

