Cronaca 1187

Caltanissetta. Schianto a folle velocità sulla Ss 640: automobilista fugge dopo aver invaso la corsia. Due feriti

Due coniugi quarantenni, molto scossi dall’accaduto, sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia

Redazione

17 Febbraio 2020 10:21

A folle velocità sulla Ss 640 dir, invade la corsia di marcia opposta impattando contro un’altra auto, e poi fugge. Coppia condotta al pronto soccorso. Attimi di paura ieri sera intorno alle 21.00, per una coppia che, a bordo di una fiat punto stava transitando sulla bretella della ss640 dir, in direzione Pietraperzia, quando un’auto, proveniente dal senso opposto di marcia ad alta velocità, ha invaso la loro corsia, urtando contro la fiancata sinistra del mezzo per poi darsi alla fuga. La fiat punto dopo il violento impatto ha riportato danni lungo tutta la fiancata sinistra con esplosione dello pneumatico anteriore sinistro e rottura dei vetri degli sportelli. I due coniugi quarantenni, molto scossi dall’accaduto, sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, da un’ambulanza del 118, per le cure del caso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti una pattuglia della polizia e un carro attrezzi per rimuovere l’auto della coppia non più marciante. L’incidente ha creato qualche problema al traffico veicolare, particolarmente intenso a quell’ora.

