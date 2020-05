Cronaca 194

Caltanissetta, scarcerato il nigeriano trovato con 10 ovuli di eroina nello stomaco: nulla l'ordinanza del gip

Il primo maggio il 41enne nigeriano era stato arrestato dai carabinieri in via Borremans mentre tornava in taxi da Palermo

Rita Cinardi

26 Maggio 2020 20:19

Disposta la scarcerazione del nigeriano Kevin Izi, 41 anni, arrestato dai carabinieri il 1 maggio dopo che era stato sorpreso con 10 ovuli di eroina nascosta nello stomaco. Il Tribunale del riesame, presieduto dal giudice Andrea Catalano e composto da Antonella Leone e Tiziana Mastroeni, ha accolto infatti la richiesta avanzata dall'avvocato di Izi, Rosario Di Proietto secondo il quale l'ordinanza del gip mancava di una serie di requisiti che la rendevano nulla. Il 41enne nigeriano era stato arrestato dai carabinieri in via Borremans mentre tornava in taxi da Palermo. L'atteggiamento dell'uomo, che aveva anche cominciato ad accusare dolori allo stomaco, aveva insospettito i militari. Una volta trasportato al Sant'Elia gli esami avevano svelato la presenza di 10 ovuli, all'interno dello stomaco, contenenti in totale 116 grammi di eroina. E secondo i carabinieri la droga era stata proprio acquistata a Palermo per poi essere rivenduta.



