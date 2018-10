Cronaca 539

Caltanissetta, Santa Maria degli Angeli inagibile per una tromba d'aria: riti religiosi si faranno dentro il cimitero

Il 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, sono in calendario tre messe davanti la monumentale cappella Testasecca

Redazione

26 Ottobre 2018 21:32

Non sarà Santa Maria degli Angeli, prima parrocchia di Caltanissetta oggi trasformata in auditorium, ad ospitare per il secondo anno consecutivo gli eventi liturgici legati alla commemorazione dei defunti. Ai nisseni che a migliaia che si recheranno al camposanto per la ricorrenza non verrà offerta l’opportunità di visitare anche l’annesso convento dei Frati Minori Riservato fruibile solo nel pianoterra.La Soprintendenza è stata costretta a negare l’autorizzazione per l’utilizzo della chiesa rimasta danneggiata mesi addietro da una tromba d’aria. I riti religiosi pertanto sono stati spostati all’interno del cimitero.

Il 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, sono in calendario tre messe davanti la monumentale cappella Testasecca di proprietà comunale ma chiusa al pubblico perché pericolante.

L’articolo completo a firma di Stefano Gallo nell’edizione Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia



