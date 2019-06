Eventi 484

Caltanissetta, San Giovanni Paolo II torna in Cattedrale: realizzata una statua a grandezza naturale

Mercoledì 26 giugno, alle 19, in Cattedrale sarà benedetta la nuova statua di San Giovanni II. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo

Redazione

20 Giugno 2019 10:07

Mercoledì 26 giugno, alle ore 19.00, in Cattedrale sarà benedetta la nuova statua di San Giovanni Paolo II, nel corso di una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Mario Russotto.La statua, a grandezza naturale, è opera del M° Martin Emschermann, e sarà collocata nella Cappella a sinistra dell'altare maggiore che sarà intitolata alla Divina Misericordia. Proprio in questa Cappella, allora dedicata al SS. Sacramento, San Giovanni Paolo si era inginocchiato il 10 maggio 1993, a conclusione della sua storica visita a Caltanissetta; e questa cerimonia concluderà le celebrazioni per il XXV anniversario che si sono succedute nel corso dell'ultimo anno.

Martedì 25 giugno, alle 20.00, sempre in Cattedrale, la statua sarà presentata in anteprima, con immagini e interventi dell'autore, il M° Martin Emschermann, di Mons. Gaetano Canallela, parroco della Cattedrale, Giorgio De Cristoforo, Giuseppe Iacona, Giuseppe Di Vita, Michele Albano e Antonio Capodici e un concerto per organo del M° Sara Musumeci. Concluderà il Vicario della diocesi, Mons. Giuseppe La Placa.

La celebrazione del 26 giugno è anche in memoria del XV anniversario del ritorno alla casa del Padre di Mons. Alfredo M. Garsia, settimo Vescovo di Caltanissetta, che accolse San Giovanni Paolo II nella nostra città nel 1993.



