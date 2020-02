Cronaca 1479

Caltanissetta, sale sul pullman senza biglietto e inveisce contro l'autista: interviene la polizia

La donna, che è stata sanzionata, potrebbe essere denunciata per interruzione di pubblico servizio

Rita Cinardi

12 Febbraio 2020 08:49

Sale sul pullman urbano all'altezza di via Catania e comincia a inveire contro l'autista. E' successo ieri pomeriggio. La donna, una trentenne, è risultata anche priva di biglietto. Dopo aver creato trambusto all'interno del mezzo della Scat è stata sanzionata dal controllore. I viaggiatori sprovvisti di valido titolo di viaggio sono infatti sanzionati col pagamento di un’ammenda pari a 50 euro più il prezzo del biglietto orario. Il pullman a causa della situazione venutasi a creare ha dovuto interrompere la sua regolare corsa per circa mezz’ora e adesso la donna potrebbe essere anche denunciata per interruzione di pubblico servizio. A sedare gli animi è intervenuta una volante della polizia.

