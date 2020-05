Cronaca 385

Caltanissetta, sale la tensione al mercato ortofrutticolo: due venditori vengono alle mani

Oltre alla Polizia Municipale, già presente sul posto, è intervenuta anche una volante della polizia

Rita Cinardi

09 Maggio 2020 11:55

Sale la tensione al mercato ortofrutticolo di via Bloy dove gli ingressi contingentati e le regole severe continuano a creare momenti di nervosismo tra coloro che sono costretti ad alzarsi anche all'una di notte pur di arrivare in tempo. Ieri mattina una lite è scoppiata tra un venditore all'ingrosso e un venditore al dettaglio che alla fine sono arrivati ad aggredirsi anche fisicamente. Oltre alla Polizia Municipale, già presente sul posto, è intervenuta anche una volante della polizia e alla fine la lite è stata sedata. Alla base vi sarebbero state questioni sul pagamento della merce. Ma, come dichiarato anche dal comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga, la tensione è ormai crescente. Ambulanti e commercianti lamentano di dover attendere file interminabili per approvviggionarsi della merce. E c'è chi è costretto ad alzarsi all'una e mezza di notte nella speranza di fare in tempo. (Foto Archivio)

