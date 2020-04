Cronaca 3340

Caltanissetta, sale il numero dei guariti: altre 3 persone lasciano Malattie Infettive. Un solo positivo in più nel capoluogo

Attuamente sono 85 i positivi in isolamento domiciliare, 13 le persone ricoverate in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Resta fermo a 11 il numero dei pazienti deceduti

Rita Cinardi

15 Aprile 2020 19:25

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 il dato dei pazienti ricoverati in malattie infettive al Sant'Elia si riduce di 3 unità.

• 2 pazienti clinicamente guariti vengono trasferiti nella nostra RSA (ormai da settimane svuotata da tutte le attività) per un periodo di permanenza prima del rientro a domicilio (dopo i 2 tamponi negativi). Si sottolinea ancora una volta che la scelta della Azienda è stata quella di allontanare sia dalla UOC di Malattie Infettive che dal corpo principale dell’ospedale i pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi e comunque meritevoli di una permanenza fuori dal domicilio prima dei due tamponi negativi.

• 1 paziente torna a domicilio definitivamente guarito (2 test negativi)Il dato dei domiciliari, risultati positivi al test, si incrementa di n. 1 unità. Paziente domiciliato a Caltanissetta.

Incrementato il numero dei tamponi effettuati ai “geografici” rientrati dopo il 14 marzo. I tamponi effettuati sono pressoché allineati con la scadenza al 15° giorno (giorno di effettuazione il linea con le disposizioni assessoriali e prefettizie). Restiamo in attesa dell’esito dei tamponi effettuati negli ultimi 3 gg.

Attuamente sono 85 i positivi in isolamento domiciliare, 13 le persone ricoverate in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Resta fermo a 11 il numero dei pazienti deceduti.



