Caltanissetta, sabato sera alla parrocchia San Pietro concerto con la "Glauband"

I nove giovani fondatori della "Glauband", accompagnati da un piccolo coro, faranno vivere al pubblico un momento all'interno del quale coniugheranno la passione per la musica alla fede religiosa

Redazione

13 Settembre 2019 10:21

Sabato 14 settembre, alle 20:30, nell'anfiteatro della parrocchia San Pietro di Caltanissetta, una nuova band composta da ragazzi porterà sul palco il concerto “Giovani in musica per Dio”. I nove giovani fondatori della “Glauband”, accompagnati da un piccolo coro, faranno vivere al pubblico un momento all'interno del quale coniugheranno la passione per la musica alla fede religiosa che caratterizza anche il loro nome: la parola “glauban”, infatti, in tedesco vuol dire “fede”. Un gioco di parole che spiega alla perfezione quello che porteranno sul palco dell'anfiteatro di San Pietro.

La band è composta da tre solisti, Francesco Cereda, 15 anni, Francesco Di Giugno, 17 anni, Ester Buccheri, 18 anni; un batterista, Vincenzo Perrone, 17 anni; tre chitarristi, Antonio Gallina, 18 anni, e Giulia Lacagnina, 15 anni; Manawe Prestipino, 17 anni,

un violinista, Riccardo Nicolosi, 14 anni, ed una pianista, Maria Chiara Guagenti, 17 anni.

Il coro sarà composto da Emmanuel Musco, 19 anni, Gaia Fortunato, 17 anni, Erika Fortunato, 12 anni, e Giorgia Forzato, 17 anni.

Sarà presente il finalista dell'edizione del 2013 di Italia's got talent.

Presenteranno Francesco Tona e Rosaria Tripoli.

