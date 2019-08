Eventi 78

Caltanissetta, sabato alla scalinata San Francesco ultima serata del premio nazionale "Michele Abbate"

Redazione

30 Agosto 2019 19:40

Sabato alle ore 21,00, ultima serata del Premio Teatrale Nazionale dedicato al sindaco Michele Abbate. Premio organizzato dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale e il patrocinio del comune di Caltanissetta. Il Premio si è svolto nella Scalinata San Francesco. Da Lunedì a Venerdì si sono succedute 5 compagnie, 4 in concorso provenienti dalla Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia e una, quella del Teatro Stabile Nisseno fuori concorso.

Nella serata di Sabato 31 Agosto una giuria tecnica formata da attori e registi teatrali che ha seguito tutta la manifestazione, attribuirà i riconoscimenti ad attori e compagnie. Questi i premi che saranno assegnati: Migliore attore e attrice caratterista. Migliore attore e attrice protagonista. Migliore regia. Premio della critica. Migliore spettacolo per il giudizio del pubblico. Migliore spettacolo della rassegna a cui andrà il Premio Teatrale Nazionale Michele Abbate 2019.

Tra un riconoscimento e l’altro ci saranno degli ospiti musicali e teatrali che intratterranno il pubblico presente nella Scalinata. Ospiti della serata saranno il Soprano catanese Daniela Rossello, i cantanti Arialdo Giammusso, Ilenia Giammusso e Ivano Cereda, gli allievi della scuola del Teatro Stabile Nisseno Carla Amico, Nicole Biondi, Karla Bufalino, Valentina D’Asero, Giuseppe Russello e Paola Sciandra che per l’occasione guidati dalla loro insegnante Ilaria Giammusso metteranno in scena uno spettacolo sul femminicidio dal titolo “Echi di Donna”.

Durante la serata sarà consegnato da parte dell’organizzazione un riconoscimento speciale al Dott. Massimiliano Grosso per il suo impegno alla lotta al tumore al pancreas. La serata si concluderà con un grande coro formato da tutto il pubblico della Scalinata che canterà insieme ai cantanti, attori e ospiti una delle più belle canzoni italiane.

