Cronaca 794

Caltanissetta, sabato 23 maggio riprenderà il mercatino settimanale di via Ferdinando I

Il mercatino sarà collocato sempre in via Ferdiando I con lo spostamento solo del comparto generi alimentari in una strada attigua

Redazione

20 Maggio 2020 17:37

Sabato riprende il mercatino settimanale di via Ferdinando I. E’ stato deciso dal tavolo tecnico convocato dall’assessore allo sviluppo economico Grazia Giammusso. Con l’accordo di tutte le parti interessate le sigle sindacali: Cidec, la Confcommercio, la Confesercenti, i componenti della commissione mercato Cannarozzo e Palermo. L’amministrazione ha mostrato la planimetria nel pieno rispetto delle linee guida, i sindacati hanno accolto le proposte dell’amministrazione e si sono complimentati per l’attenzione, la solerzia e la competenza. Un lavoro costruttivo portato a termine in piena collaborazione. Il mercatino sarà collocato sempre in via Ferdiando I con lo spostamento solo del comparto generi alimentari in una strada attigua. Ci sarà un conta persone in entrata ed in uscita, il controllo della temperatura e due metri di spazio previsti tra le singole rivendite degli operatori, che dovranno prendere il meno spazio possibile per esporre la merce.

Si è conclusa inoltre positivamente anche la riunione con i ristoratori ed i loro rappresentanti alla quale hanno partecipato per Confesercenti Rocco Pardo, Confcommercio Gero Nicoletti, Cidec Carmelo Milazzo, per l’ Asp Antonio Bonura, sono stati invitati inoltre tutti i capi gruppo consiliari. Era presente Michele Tornatore ristoratore della Strata ‘a foglia, Fabrizio Di Dio pesidente della II commissione urbanista per l’amministrazione l’assessore allo sviluppo economico Grazia Giammusso e l’ingegnere capo Giuseppe Tomasella, Antonia Pirrera responsabile Suap, Diego Peruga comandante della polizia Municipale . I ristoratori potranno occupare il suolo pubblico con sedie pedane ed ombrelloni, servirà una semplice comunicazione allegando solo planimetria senza pagare tassa di occupazione suolo pubblico. Se l’occupazione ricade sui marciapiedi rientra nell’ambito della disposizione. Se invece l’occupazione ricade nell’area di sosta laterale ai marciapiedi per poter occupare lo spazio si dovrà chiedere l’istituzione di un divieto di sosta permanente o temporaneo al comando di polizia municipale in relazione alla durata dell’occupazione stessa. Gli esercenti dovranno utilizzare ombrelloni e tavoli che siano confancenti al decoro urbano dei luoghi.

