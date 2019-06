Attualita 26

Caltanissetta, sabato 22 giugno il comitato di quartiere "San Francesco Stazzone" incontra la giunta

L'assemblea avrà inizio oggi pomeriggio alle 18. Come dichiarato dal Presidente del Comitato di Quartiere Marcello Bellomo, e su suggerimento dei Soci e dei Volontari, numerose saranno le proposte di collaborazione e le istanze

Redazione

22 Giugno 2019 09:17

Lo scorso 04 Ottobre 2018, in occasione della ricorrenza di Commemorazione del Patrono d’Italia “San Francesco d’Assisi”, è stato presentato alla Città, alle Istituzioni e agli Organi di stampa il Comitato di Quartiere “SAN FRANCESCO / STAZZONE”, che ha lo scopo di promuovere e migliorare la qualità della vita degli abitanti della zona, puntando nello specifico ad un ottimale assetto e ad una corretta ed equilibrata gestione del territorio e della viabilità della zona San Francesco/Stazzone e zone limitrofe.

A questo scopo gli Organizzatori si sono dichiarati intenzionati a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a tutelare l’ambiente, la salute, la qualità della vita dei cittadini nonché la promozione di attività socio-culturali e ricreative, in particolare agendo attraverso campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli Organi Istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta o indiretta per garantire la tutela dei diritti dei cittadini del suddetto Quartiere.



Dallo scorso mese di Ottobre, numerose sono state le iniziative realizzate dai Soci e dai Volontari del Comitato di Quartiere, fra le quali lo scerbamento continuo e costante delle erbacce nel quartiere, con relativa pulizia dello stesso e la realizzazione nel periodo Natalizio di un piccolo presepe all’interno di un’auto d’epoca di proprietà del Vice-Presidente del Comitato Michele Billotta, esposta accanto all’Abbeveratoio del Cannalello, anch’esso addobbato a festa con luci colorate.



E ancora, con la collaborazione della precedente Giunta Comunale e con il grande aiuto di Irene Bonanno e sempre nel periodo natalizio, si è potuto godere della presenza di una banda musicale che ha rallegrato le vie del Quartiere addobbate con le tradizionali “novene” in prossimità delle attività commerciali, oltre che di un piccolo spettacolo musicale tradizionale che si è tenuto, anche in questo caso, presso l’Abbeveratoio del Canalello.



Nel mese di Gennaio, sempre con la collaborazione e l’autorizzazione della precedente Amministrazione Comunale, oltre che con lo straordinario intervento tecnico, infaticabile e gratuito di Gianluca Amico, si è provveduto ad effettuare il trasferimento e la successiva piantumazione di un albero di abete - precedentemente posizionato nel periodo Natalizio davanti al Municipio di Caltanissetta - in Via Piccola Conceria per la realizzazione di un giardino i cui lavori sono ancora da completare.



Lunedì scorso, con l’aiuto volontario di alcuni ragazzi che fruiscono del reddito di cittadinanza (che hanno dichiarato di non voler passivamente ricevere il contributo ma di volersi rendere utili alla Città) e di un cittadino extracomunitario residente nel quartiere (che ha dichiarato di voler contribuire a migliorare il posto in cui vive e nel quale è stato accolto con affetto e ospitalità), si sono avviati i lavori per la pulizia della piazzetta e del giardinetto di Via Piccola Conceria. E tanto altro ancora!



Recentemente, il Comitato di Quartiere “SAN FRANCESCO / STAZZONE” ha avviato i contatti con la nuova Amministrazione Comunale: grazie all’immediata e gradita disponibilità della stessa, domani pomeriggio 22 Giugno alle ore 18:00, l’Assemblea del Comitato incontrerà il nuovo Sindaco della Città di Caltanissetta Arch. Roberto Gambino e la nuova Giunta Comunale.



Come dichiarato dal Presidente del Comitato di Quartiere Marcello Bellomo, e su suggerimento dei Soci e dei Volontari, numerose saranno le proposte di collaborazione e le istanze da rivolgersi alla nuova Amministrazione Comunale, come l’abbattimento dei ruderi posti accanto alla scalinata di San Francesco e di fronte al Palazzo c.d. “La Paglia”, il completamento della piazzetta di Via Piccola Conceria, la collocazione di dissuasori stradali e di fonti di illuminazione che valorizzino le strutture pregevoli per arte e storia del quartiere, l’avvio di piccoli laboratori artistici e a artigianali, la realizzazione di una linea urbana tra Via Stazzone e Via Cinnirella con il centro storico della Città, e tante altre progettualità da mettere in atto per migliorare la vivibilità del Quartiere.



