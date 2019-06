Cronaca 154

Caltanissetta, rubata merce da quattro supermercati per oltre tremila euro di valore: quattro denunciati

Sequestrate 138 confezioni di salmone, 13 chili di grana e parmigiano, 305 confezioni di zafferano, 151 di pinoli e altra merce, restituita ai titolari degli esercizi commerciali

Redazione

04 Giugno 2019 14:40

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica quattro palermitani, un uomo e tre donne, tutti per il reato di furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, nel transitare per via Senatore Giuseppe Alessi, ha incrociato una Mercedes Classe A con tre persone a bordo. I poliziotti hanno invertito il senso di marcia ponendosi all’inseguimento dei tre sospetti i quali, per eludere il controllo, hanno accelerato l’andatura del mezzo. Gli stessi, una volta raggiunti e bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e del mezzo. All’interno del quale gli agenti hanno trovato 138 confezioni di salmone, 27 confezioni di grana e parmigiano, per complessivi 13 chili, 305 confezioni di zafferano, 151 di pinoli, 34 spazzolini da denti, 16 confezioni di lamette da barba e indumenti vari, dei quali i tre non hanno saputo fornire la provenienza. Condotti in questura i predetti hanno ammesso di aver trafugato la merce da quattro supermercati ubicati nel territorio di Caltanissetta. Una quarta persona, una donna complice dei tre fermati, è stata rintracciata successivamente dagli agenti. I quattro sono stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici presso la Polizia Scientifica e denunciati alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso. La merce sequestrata è stata restituita ai titolari degli esercizi commerciali.

