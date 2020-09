Cronaca 1922

Caltanissetta, rubano i soldi da due distributori ma ad osservarli ci sono i poliziotti: arrestati due ventenni

Bersaglio dei due giovani due macchinette distributrici di bevande e snack ubicate nell’area esterna di un esercizio commerciale di via Concetto Marchese

Redazione

15 Settembre 2020 16:36

I poliziotti della squadra mobile e della sezione volanti hanno tratto in arresto i nisseni Salvatore Giannone, di venti anni, e Mattia Dario Castore, di venticinque anni, nella flagranza di reato di furto aggravato in concorso. Bersaglio dei predetti due macchinette distributrici di bevande e snack ubicate nell’area esterna di un esercizio commerciale di via Concetto Marchese. Nella tarda serata di ieri i due giovani incappucciati, dopo essersi introdotti all’interno dell’area commerciale, hanno scassinato le macchinette automatiche, asportando le vaschette portamonete. Dopo aver commesso il furto, i due malviventi hanno scavalcato il cancello, tolto i cappucci e, una volta raggiunta l’auto, hanno tentato di allontanarsi con la refurtiva. Tutta la loro azione criminosa è stata però seguita da un equipaggio della squadra mobile, appostato poco distante dal luogo dove è stato commesso il furto, che ha fatto intervenire la volante di zona per bloccare le vie di fuga. I due ventenni, infatti, sono stati intercettati dalle pattuglie della Polizia di Stato. Di seguito alla perquisizione del mezzo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una vaschetta portamonete contenente 67 euro e una gettoniera rendi resto contenente 45 euro. I due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, sono stati condotti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Stamattina, nel corso dell’udienza, il Giudice ha convalidato gli arresti e, su richiesta delle parti, che hanno patteggiato, ha condannato Giannone (difeso dagli avvocati Dino Milazzo e Martina Vurruso) a sei mesi di reclusione, pena sospesa, e Castore (difeso dall'avvocato Francesca Augello) alla pena di otto mesi di reclusione.

