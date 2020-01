Cronaca 1140

Caltanissetta, ruba prodotti per l’igiene del valore di 300 euro al supermercato. Denunciata dalla Polizia di Stato

La donna, dopo essere passata dalle colonne antitaccheggio, ha cercato di allontanarsi, ma è stata bloccata dalla sicurezza.

Redazione

30 Gennaio 2020 09:59

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una trentaquattrenne di nazionalità romena, gravata da precedenti giudiziari, per il reato di furto aggravato. La donna, ieri mattina, è stata sorpresa dal personale della sicurezza di un supermercato ubicato in via Salvo D’Acquisto, mentre passava dalle casse, dopo aver pagato un pacco di biscotti. La sicurezza è stata allertata dal sistema antitaccheggio. Nonostante l’allarme, la donna ha cercato di allontanarsi, ma è stata bloccata. La stessa ha consegnato una borsa arancione all’interno della quale erano contenuti prodotti per l’igiene personale dal valore di 300 euro (14 testine per spazzolino, 20 deodoranti, 10 pacchi di lamette e altro). La merce è stata riconsegnata al supermercato e la donna denunciata in stato di libertà.

