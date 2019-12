Eventi 109

Caltanissetta, Rotary Club: Francesco Daina nominato presidente. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo

L'elezione avviene sempre in anticipo rispetto alla data di effettiva assunzione delle cariche per permettere di programmare una serie di attività

Redazione

23 Dicembre 2019 16:09

L’Assemblea dei Soci del Rotary Club Caltanissetta ha eletto il proprio Presidente ed il Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2021/2022. A presiedere il Club sarà Francesco Giuseppe Daina che sarà collaborato dal Consiglio Direttivo composto dai soci Fabio Tornatore e Antonio Di Prima (Vice-Presidenti), Maria Pia Punturo (Segretario), Giuseppe Tumminelli (Tesoriere), Ferdinando Asaro (Prefetto), Marcella Milia (Past-President), Carolina Cucurullo, Salvatore Granata, Rita Marchese Ragona, Giuseppe Sagone e Gabriella Urso (Consiglieri). I Club Rotary eleggono sempre il proprio Direttivo con buon anticipo sulla data di effettiva assunzione delle cariche sociali per consentire ai futuri dirigenti di programmare adeguatamente le attività di servizio a beneficio della Comunità locale ed internazionale, alla cui realizzazione, come di consueto, parteciperanno tutti i Soci.

