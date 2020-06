Cronaca 1188

Caltanissetta, Rosario Gentile denuncia: "La fontana Xirbi invasa dai rifiuti"

Immondizia di ogni tipo, rifiuti ingombranti, ammassati nei pressi di un antico abbeveratoio

Rita Cinardi

29 Giugno 2020 17:01

Una vera e propria discarica a cielo aperto ad opera di incivili che decidono di sbarazzarsi dei loro rifiuti gettandoli in quella che potrebbe essere una delle campagne più belle dell'entroterra siculo. A denunciare questa situazione che si ripete periodicamente, in ontrada Xirbi, nella strada provinciale tra Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa, è Rosario Gentile, proprietario dell'omonimo agriturismo che ha anche scattato delle foto. "La fontana Xirbi - ci racconta - è letteralmente invasa da rifiuti di ogni tipo. Sono stati posizionati dei cassonetti ma la gente continua a gettere la spazzatura a terra e gli animali randagi fanno il resto. Ci sono poi vetri ovunque. Di certo non un bel vedere. Spero che qualcuno prenda provvedimenti, di certo è una situazione indecorosa, per non parlare del reato a livello ambientale".

