Cronaca 603

Caltanissetta, Rosa Filippone taglia il traguardo dei 103 anni. Grande festa della comunità parrocchiale

La signorina Filippone vive da sola. Cucina, prega, e di tanto in tanto si concede anche una seduta dal parrucchiere

Rita Cinardi

18 Settembre 2019 11:33

Ha tagliato il traguardo dei 103 anni. Nata nel 1916 a Caltanissetta, Rosa Filippone, abita ancora da sola e riesce a fare tutto in piena autonomia. Solo durante la notte una signora le fa compagnia, per il resto, la signorina Filippone, conduce la sua vita tranquillamente e non disdegna, di tanto in tanto, di concedersi anche una seduta dal parrucchiere. Qual è il suo segreto? Pane e pasta abbondanti tutti i giorni come lei stessa ha detto. Nonostante non abbia più fratelli in vita e nessun nipote, ma solo dei cugini, l'anziana signora non soffre completamente la solitudine visto che gode dell'amicizia di tutta la comunità parrocchiale di San Pio X. La stessa comunità che ieri ha organizzato la festa per i suoi 103 anni.



