Cronaca 1587

Caltanissetta, rogo doloso in via Rochester: camper dato alle fiamme

In seguito al sopralluogo è emersa la natura dolosa dell'incendio. Indaga la polizia

Redazione

09 Novembre 2020 19:39

Rogo doloso nel pomeriggio in via Rochester dove un camper è stato dato alle fiamme. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 19. Sul posto, pochi minuti dopo, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia. Il camper, che era posteggiato nei pressi della fermata dei pullman è rimasto distrutto dalle fiamme nella parte anteriore. In seguito al sopralluogo è emersa la natura dolosa dell'incendio. Indaga la polizia. (Foto Seguo News)

Rogo doloso nel pomeriggio in via Rochester dove un camper è stato dato alle fiamme. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 19. Sul posto, pochi minuti dopo, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia. Il camper, che era posteggiato nei pressi della fermata dei pullman è rimasto distrutto dalle fiamme nella parte anteriore. In seguito al sopralluogo è emersa la natura dolosa dell'incendio. Indaga la polizia. (Foto Seguo News)

Coronavirus, muore a soli 21 anni dopo un calvario di tre settimane: era diventata mamma 13 mesi fa

News Successiva Coronavirus, 3 positivi al comando di Polizia Municipale di Caltanissetta. Quarantena anche per 18 alunni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare