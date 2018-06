Attualita 92

Caltanissetta, Rmi: incontro alla regione per affrontare le problematiche della categoria

Il 19 giugno, presso la quinta commissione dell’Ars si terrà l’audizione dell’assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro

Redazione

16 Giugno 2018 10:44

Il Sindacato Snalv Confsal comunica che giorno 19 Giugno presso l’Assemblea Regionale Siciliana V Commissione Cultura, Formazione e lavoro, si terrà l’audizione dell’assessore regionale per la Famiglia, le politiche sociali ed il Lavoro in merito alle problematiche dei soggetti fruitori del Reddito Minimo di Inserimento. Ne danno notizia il segretario generale provinciale territoriale Manuel Bonaffini e il segretario provinciale territoriale Carmen Oliveri.All’incontro saranno presenti il Vice Sindaco del Comune di Caltanissetta Dott. Felice Dierna, il Sindaco del Comune di Barrafranca Dott. Fabio Accardi, Valeria Caci Assessore del Comune di Gela e altri amministratori della provincia di Caltanissetta e Enna che utilizzano i lavoratori fruitori del Reddito Minimo di Inserimento.

Il sindacato, a dimostrazione del fatto che il ruolo svolto da questa categoria di lavoratori all’interno delle rispettive amministrazioni comunali è molto importante e in conseguenza del fatto che una interruzione della loro esperienza lavorativa anche se per poche settimane metterebbe in grosse difficoltà le amministrazioni su tutti i servizi che vengono garantiti grazie alla presenza degli stessi, che ricordiamo che sono a totale carico economico della Regione Sicilia, di conseguenza i Comuni sarebbero costretti ad esternalizzare i servizi con propri fondi che graverebbero sul loro Bilancio.

Inoltre lo Snalv Confsal, nel ribadire che è improrogabile la necessità di riconoscere lo status di lavoratori con un CCNL a quanti, al momento, percepiscono il compenso mensile in forma sussidiaria.



