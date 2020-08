Cronaca 5207

Caltanissetta, rissa alla Strata 'a Foglia tra cinque persone: giovane finisce in ospedale

Una volta giunti sul posto i militari hanno identificato cinque giovani (due coppie e un quinto soggetto), tutti italiani

Rita Cinardi

29 Agosto 2020 19:45

Rissa intorno all'una di questa notte alla Strata 'a Foglia. I carabinieri sono intervenuti a seguito della chiamata di un cittadino che ha segnalato una lite, sfociata in una vera e propria aggressione, tra cinque persone. Una volta giunti sul posto i militari hanno identificato cinque giovani (due coppie e un quinto soggetto), tutti italiani, tra i 20 e i 30 anni. Ad avere la peggio è stato proprio il quinto ragazzo che, oltre a perdere due denti, ha riportato la frattura del naso. Il giovane è stato condotto in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 30 giorni. I cinque non hanno fornito motivazioni su quanto accaduto. Adesso sono al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di sorveglianza. I cinque rischiano una denuncia per rissa. Sul posto anche la polizia.

