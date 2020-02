Attualita 541

Caltanissetta. Ripulita villa Amedeo e riattivata la fontana di Villa Cordova, il sindaco: "Ora aiutateci a tenerle in ordine"

Gambino, qualche ora prima, ha anche annunciato la conclusione dei lavori in via Redentore

Redazione

08 Febbraio 2020 09:27

"Abbiamo ripulito villa Amedeo e riattivato la fontana di villa Cordova, aiutateci a tenerle in ordine". Lo ha scritto ieri sera il sindaco Roberto Gambino sulla propria pagina facebook. Nelle foto, postate dallo stesso primo cittadino, villa Cordova e villa Amedeo, storici polmoni verdi della città appaiono pulite e ordinate. Dunque l'invito del sindaco ai cittadini a collaborare per mantenere il decoro. Poche ore prima, sempre il sindaco Gambino ha anche annunciato la conclusione dei lavori in via Redentore. "Grazie all'impegno di tutti - ha scritto - i lavori a Santa Lucia si sono conclusi. Ringrazio l'assessore Marcello Frangiamone, i funzionari del comune, i consiglieri comunali e soprattutto Open Fiber e l'impresa di cui è titolare Roberto Bruccoleri per la grande solerzia e disponibilità dimostrate. Da domani mattina (oggi per chi legge) si transita senza limitazioni".

