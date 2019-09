Attualita 376

Caltanissetta, riparati i giochi al parco Robinson. Il Comune punta a dotarlo di giochi inclusivi

I giochi per i bambini erano stati danneggiati da ignoti nelle scorse settimane. Due attrezzature sono state rimosse per motivi di sicurezza

Redazione

24 Settembre 2019 16:04

Sono stati riparati i giochi per bambini al parco Robinson di via Federico De Roberto, danneggiati da ignoti nelle scorse settimane. Due attrezzature giochi sono state momentaneamente rimosse per motivi di sicurezza perché completamente vandalizzate mentre tutte le altre sono state riparate e rese nuovamente fruibili. L'intervento è stato realizzato dal servizio manutenzioni della direzione lavori pubblici.Su input dell'assessore Marcello Frangiamone l'ufficio parchi e giardini del Comune ha nel frattempo predisposto una richiesta di finanziamento per la fornitura di giochi inclusivi per un ammontare di 50mila euro aderendo al bando del dipartimento per la famiglia della Regione Siciliana che scade a ottobre. L'obiettivo è quello di garantire la fruibilità dei parchi giochi ai minori con disabilità favorendo l'integrazione. Le aree destinate al gioco sono individuate tra quelle già accessibili e frequentate da bambini.

“Restituiamo ai ragazzi e alle famiglie del quartiere un parco fruibile e pulito come testimoniano le foto del sopralluogo – afferma il sindaco, Roberto Gambino -. Siamo certi che coloro che lo vivono sono i primi a custodirlo ma abbiamo visto che purtroppo non basta. Contro i vandali serve la collaborazione di tutti sia per educare ma anche per denunciare questi gravi atti”.





