Cronaca 1052

Caltanissetta, rimane incastrato sotto un tronco: intervengono vigili del fuoco e 118

Prima dell'arrivo dei soccorsi, due poliziotti fuori dal servizio avevano provveduto a liberare l'uomo dal pesante tronco

Rita Cinardi

23 Giugno 2020 12:15

Incidente questa mattina intorno alle 9 in contrada Santuzza. Un uomo di 59 anni, M.R. le iniziali, stava tagliando un albero quando un grosso tronco si è staccato finendogli sopra. Il 59enne, rimasto con una gamba incastrata, ha cominciato a gridare chiedendo aiuto. I residenti, sentendo le urla, hanno contattato immediatamente vigili del fuoco e 118 che sono arrivati poco dopo. Nel frattempo due poliziotti fuori dal servizio hanno provveduto a liberare l'uomo dal pesante tronco. La squadra dei vigili del fuoco, coordinati dal caposquadra Giuseppe Anzalone, diretta dal caposezione Vittorio Imbrogno, giunta sul posto, ha contribuito a recuperare il ferito e a steccarlo insieme agli operatori del 118. Una volta immobilizzato, i vigili del fuoco hanno trasporato l'uomo sulla strada fino all'ambulanza, utilizzando il trattore dello stesso. Il ferito è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è arrivato in codice giallo traumatico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. (Foto Seguo News)



