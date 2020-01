Attualita 2248

Caltanissetta, rifiuti non conformi: elevate 90 sanzioni in un solo giorno. Continuano i controlli

Le contestazioni sono state elevate dai Vigili urbani nelle vie Redentore, Amico Valenti e San Giovanni Bosco

Redazione

14 Gennaio 2020 13:04

Avviata lo scorso 7 gennaio, l’azione di contrasto nei confronti dei cittadini che non fanno correttamente la raccolta differenziata voluta dall’Amministrazione comunale e coadiuvata dalla Dusty, prosegue senza sosta.Dopo le prime contestazioni elevate dai Vigili urbani nelle vie Kennedy, Alcide De Gasperi e Napoleone Colajanni, che hanno ufficialmente avviato il percorso di “Tolleranza zero”, nella sola giornata di lunedì 13 gennaio, sono stati sanzionati e verbalizzati 90 utenti per rifiuti non conformi. Le strade “incriminate” sono state le vie Redentore, Amico Valenti e San Giovanni Bosco.

Un atto di forza per scoraggiare i residenti che pur avendo avuto il calendario settimanale di raccolta, continuano a non conferire correttamente le singole frazioni.

Il piano dei controlli, voluto dall’Amministrazione comunale e supportato dal personale Dusty, proseguirà ancora nelle prossime settimane, senza sosta, al fine di contrastare il conferimento errato.



Avviata lo scorso 7 gennaio, l’azione di contrasto nei confronti dei cittadini che non fanno correttamente la raccolta differenziata voluta dall’Amministrazione comunale e coadiuvata dalla Dusty, prosegue senza sosta.Dopo le prime contestazioni elevate dai Vigili urbani nelle vie Kennedy, Alcide De Gasperi e Napoleone Colajanni, che hanno ufficialmente avviato il percorso di “Tolleranza zero”, nella sola giornata di lunedì 13 gennaio, sono stati sanzionati e verbalizzati 90 utenti per rifiuti non conformi. Le strade “incriminate” sono state le vie Redentore, Amico Valenti e San Giovanni Bosco.

Un atto di forza per scoraggiare i residenti che pur avendo avuto il calendario settimanale di raccolta, continuano a non conferire correttamente le singole frazioni.

Il piano dei controlli, voluto dall’Amministrazione comunale e supportato dal personale Dusty, proseguirà ancora nelle prossime settimane, senza sosta, al fine di contrastare il conferimento errato.



"Aiutateci a ritrovare Leyda", a Caltanissetta Paola cerca la sua cagnolina che si è smarrita in contrada Santa Lucia

News Successiva Caro voli in Sicilia, all'aeroporto di Comiso biglietti scontati per i residenti in partenza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare