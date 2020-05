Attualita 374

Caltanissetta, rifiuti ingombranti: lunedì 11 maggio riaprirà il centro di raccolta di contrada Cammarella

Il servizio sarà attivo solo per il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE previa prenotazione degli utenti

Redazione

07 Maggio 2020 17:04

Lunedì 11 maggio riaprirà il Centro Comunale di Raccolta di c.da Cammarella, ma con alcune limitazioni disposte dal Comune di Caltanissetta per fare fronte all’emergenza sanitaria CORONAVIRUS (COVID-19) ed evitare gli assembramenti.Nel rispetto di alcune procedure e misure di sicurezza che dovranno essere osservate dagli utenti, il CCR sarà aperto dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, esclusivamente nelle giornate di lunedì e di giovedì. È consentito solo il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE.

Si potrà accedere solo previa prenotazione telefonica (numero verde Dusty 800 164 722 oppure 0934.584709, attivo dal lunedì al sabato, negli orari 9-13, 15-17).

PROCEDURE E MISURE DI SICUREZZA:

Dusty garantirà:

la presenza di disinfettante per l’igienizzazione delle mani degli utenti all’ingresso;

il controllo degli ingressi per evitare qualsivoglia forma di assembramento.

Gli utenti dovranno:

Utilizzare il servizio solo in caso di effettiva ed indifferibile necessità;

I rifiuti dovranno essere già differenziati (avendo provveduto presso la propria abitazione, alla corretta suddivisione);

Evitare gli assembramenti;

Mantenere la distanza corporea non inferiore ad un (1) metro;

Utilizzare obbligatoriamente i dispositivi individuali di protezione (ovvero mascherine e guanti);

Attendere il proprio turno, rimanendo all’interno del proprio veicolo a motore spento, fino a che l’utente precedente non abbia completato le operazioni di scarico e si è distanziato.

Tali provvedimenti sono volti a tutelare la salute degli utenti nonché del personale Dusty, e a prevenire e scongiurare eventuali abbandoni stradali.



