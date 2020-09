Cronaca 1211

Caltanissetta, rifiuti dati alle fiamme in centro storico: danneggiato un edificio

Ancora un incendio ieri sera in città. A farne le spese una struttura di proprietà del Comune

Rita Cinardi

11 Settembre 2020 10:56

Rogo doloso di rifiuti ieri sera in via San Calogero, nei pressi di via Re d'Italia. Intorno alle 21 ignoti hanno dato alle fiamme materassi e rifiuti indifferenziati che si trovavano sul bordo di una struttura di proprietà del comune. L'edificio ospita il Centro Provinciale Istruzione per Adulti ed è sede della banda musicale San Michele. Le fiamme hanno danneggiato parte del prospetto e una finestra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che indaga sull'episodio.



