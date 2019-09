Attualita 252

Caltanissetta, rientra gradualmente l'emergenza idrica: ecco le zone in cui l'acqua verrà distribuita

La situazione sta lentamente tornando ad essere regolare ma per gli utenti ci saranno ancora dei disagi

Redazione

01 Settembre 2019 18:06

Di seguito le zone in distribuzione domani 02/09/2019 nel comune di Caltanissetta:



- Centro Balate Sant’Elia



- Gibil Gabib



- Zona Stazzone



- Fascia Esterna Sanatorio



In via di normalizzazione, tra questa sera e domani mattina, anche le zone in h24.



Seguirà la consueta programmazione.



