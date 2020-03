Cronaca 7531

Caltanissetta, ricoverato un altro dipendente del Tribunale. Positivo al coronavirus un medico di San Cataldo

Per il dipendente del tribunale, ricoverato in mattinata, non è ancora arrivato il risultato del tampone

Rita Cinardi

27 Marzo 2020 12:35

Ancora un medico positivo al coronavirus, e anche questa volta si tratta di un medico di medicina generale. Il professionista, un 63enne di San Cataldo è risultato positivo al tampone ma rimane in isolamento domiciliare visto che i suoi sintomi sono lievi. In mattinata è stato ricoverato invece in malattie infettive un dipendente del tribunale di 58 anni, quest'ultimo di Marianopoli. Per lui però non è ancora arrivato il risultato del tampone e quindi non si può ancora dire che si tratti di un caso di coronavirus per quanto la sintomatologia porti a pensarlo. Già un avvocato nisseno (in isolamento domicilare) è risultato positivo mentre un paziente di Serradifalco (quest'ultimo ricoverato in Terapia Intensiva), in servizio negli uffici del Giudice di Pace, per quanto, per due volte di seguito, fosse risultato negativo al test, come specificato ieri dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, presenta una sintomatologia meritevole di attenzione. Per questo è stato inserito tra i pazienti ricoverati per coronavirus a scopo precauzionale.

