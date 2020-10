Politica 1117

Caltanissetta, ricoverato quarto paziente di una casa di riposo. L'Asp attiva altri 12 posti letto di Malattie Infettive a Gela

Questa mattina l'Asp di Caltanissetta sta provvedendo anche con l'apertura di ulteriori 30 posti letto nella Rsa

22 Ottobre 2020 10:51

Quarto paziente di una casa di riposo di Caltanissetta ricoverato per coronavirus. Si tratta di un'anziana di 88 anni che nella notte è stata ricoverata in gravi condizioni al reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia. Altri 3 ospiti della stessa struttura sono ricoverati in Malattie Infettive. La casa di riposo con un provvedimento dell'Asp di Caltanissetta è stata posta in isolamento. Operatori e pazienti si trovano in quarantena. Questa mattina l'Asp di Caltanissetta sta provvedendo con l'apertura di ulteriori 30 posti letto nella Rsa di via Luigi Monaco e 12 posti di Malattie Infettive all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela. Al momento all'ospedale Sant'Elia sono infatti saturi i 27 posti letto in Malattie Infettive e sono occupati 6 degli 8 posti attivati in Terapia Intensiva.

