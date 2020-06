Cronaca 971

Caltanissetta, ricoverato in Ortopedia l'operaio caduto dal ponteggio. Avviate indagini dei carabinieri

Nelle prossime ore saranno interrogati il titolare dell'impresa che aveva l'appalto, assistita dall'avvocato Massimiliano Bellini, e l'altro operaio

Rita Cinardi

01 Giugno 2020 18:11

E' ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Elia l'operaio di 59 anni caduto questa mattina da un ponteggio, di un palazzo di via Amico Valenti, crollato mentre era in fase di smontaggio. L'uomo, che ha fatto un volo di una decina di metri, per fortuna non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato diverse fratture. Sul posto questa mattina si sono recati il sostituto procuratore Simona Russo e il capitano Salvatore Vilona che guida la compagnia dei carabinieri. Quest'ultima si occupa delle indagini unitamente all'ispettorato del lavoro. Nelle prossime ore saranno interrogati il titolare dell'impresa che aveva l'appalto, assistita dall'avvocato Massimiliano Bellini, e l'altro operaio che si trovava nelle vicinanze e che per fortuna non è rimasto coinvolto nell'incidente. Per motivi ancora in corso di accertamento il ponteggio si è staccato ruotando su sé stesso e rimanendo in bilico. L'operaio però è stato sbalzato piombando violentemente nella parte sottostante il palazzo. Adesso l'impalcatura è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco presenti sul posto.

E' ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Elia l'operaio di 59 anni caduto questa mattina da un ponteggio, di un palazzo di via Amico Valenti, crollato mentre era in fase di smontaggio. L'uomo, che ha fatto un volo di una decina di metri, per fortuna non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato diverse fratture. Sul posto questa mattina si sono recati il sostituto procuratore Simona Russo e il capitano Salvatore Vilona che guida la compagnia dei carabinieri. Quest'ultima si occupa delle indagini unitamente all'ispettorato del lavoro. Nelle prossime ore saranno interrogati il titolare dell'impresa che aveva l'appalto, assistita dall'avvocato Massimiliano Bellini, e l'altro operaio che si trovava nelle vicinanze e che per fortuna non è rimasto coinvolto nell'incidente. Per motivi ancora in corso di accertamento il ponteggio si è staccato ruotando su sé stesso e rimanendo in bilico. L'operaio però è stato sbalzato piombando violentemente nella parte sottostante il palazzo. Adesso l'impalcatura è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco presenti sul posto.

Coronavirus, dura poco la festa per i casi zero in Sicilia: a Caltanissetta 2 nuovi positivi e un paziente si ripositivizza

News Successiva Coronavirus, il bollettino del primo giugno: in Italia solo 178 nuovi positivi, mai così pochi. Morti in calo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare