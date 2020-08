Cronaca 1534

Caltanissetta, ricoverata in Pediatria la bimba di 6 anni investita da un'auto

La bimba viene tenuta in osservazione a scopo precauzionale. Pare che dall'incidente sia uscita miracolosamente illesa

Rita Cinardi

09 Agosto 2020 18:57

E' ricoverata in Pediatria, in via precauzionale, la bimba di 6 anni che questa mattina è stata investita da un'auto in viale Luigi Monaco. A quanto pare, infatti, nonostante sia rimasta incastrata sotto l'autovettura che l'ha investita, la bimba, per fortuna, non avrebbe riportato alcuna lesione. Un vero e proprio miracolo visto che per tirarla fuori da sotto il mezzo era stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Poi però, prima del loro arrivo, due persone sono riuscite a disincastrarla. La bimba sarà comunque tenuta in osservazione ancora per qualche giorno. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 11. La bimba era in compagnia dello zio quando è sopraggiunta una Lancia Y, guidata da un uomo di 73 anni, che procedeva verso viale della Regione. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'incidente. Sembrerebbe che l'automobilista non abbia potuto evitare la piccolina che avrebbe invaso improvvisamente la carreggiata. (Foto Seguo News)

