Cronaca 713

Caltanissetta, ricercato nigeriano sfuggito ai poliziotti. Nella sua abitazione droga e 34 cellulari

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nel corso dei controlli antidroga al quartiere Santa Croce. Sequestrati 250 grammi di marijuana e trentaquattro cellulari

Redazione

08 Agosto 2019 17:16

I poliziotti della sezione volanti, con l’ausilio di unità cinofile antidroga della Questura di Palermo, nel pomeriggio di ieri hanno eseguito controlli finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti presso il quartiere Santa Croce. Nel corso dei predetti servizi, mentre gli agenti percorrevano la via Suterese, hanno riconosciuto un trentottenne, cittadino di nazionalità nigeriana, gravato da pregiudizi di polizia, uscire dal portone di un’abitazione ubicata in via Maida. L’uomo, alla vista dei poliziotti, è fuggito in direzione opposta alla loro. Inseguito dai poliziotti, ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi tra le viuzze del centro storico. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione del fuggiasco trovando un sacchetto con all’interno numerosi involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 250 grammi. Inoltre, hanno sequestrato un bilancino di precisione, un grinder e altri oggetti utilizzati per confezionare lo stupefacente. All’interno di una sacca hanno rinvenuto e sequestrato trentaquattro cellulari, un tablet, due telecamere digitali e una fotocamera dei quali adesso si sta procedendo ad accertarne la provenienza. Nell’abitazione sono stati trovati anche diversi documenti appartenenti al fuggiasco, che attualmente è attivamente ricercato. Il nigeriano è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

