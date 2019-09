Attualita 496

Caltanissetta, riaperta al traffico via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Terminati i lavori sulla condotta fognaria

I lavori sulla condotta dei reflui sono stati conclusi in anticipo così da ridurre i disagi per i residenti

Redazione

19 Settembre 2019 16:09

E' stato riaperto stamane al transito il tratto finale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quartiere San Luca. Grazie alla collaborazione tra Caltaqua e il rup dei lavori, Giuseppe Dell'Utri, dirigente della ripartizione urbanistica del Comune, i lavori sulla condotta dei reflui sono stati conclusi in anticipo così da ridurre i disagi per i residenti e gli utenti del centro comunale di raccolta di contrada Cammarella. La durata era infatti stimata in 30 giorni e la chiusura al transito era scattata il 4 settembre scorso. I lavori effettuati sulla condotta di collegamento con il depuratore consortile a servizio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo consentiranno un migliore utilizzo dell'impianto evitando il sollevamento temporaneo dei reflui.

