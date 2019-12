Eventi 301

Caltanissetta, restaurata l'Edicola votiva di via Terranova: mercoledì 11 dicembre l'inaugurazione

Su iniziativa della Storica dell'arte Roberta Barba è stato possibile realizzare lo sportello in legno e vetro, quale garanzia di protezione del quadretto posto al suo interno e raffigurante la Sacra Famiglia

Redazione

05 Dicembre 2019 09:05

L'idea di procedere al restauro di un elemento storico-artistico, purtroppo dimenticato dalla maggior parte della popolazione, quale può essere, per l'appunto, l'edicola votiva dedicata alla Sacra Famiglia, conservata in via Terranova, nasce dall’evento Circus Gunito all'amore e dedizione della giovane nissena Roberta Barba.Il Circus G è un festival, ideato e organizzato dal "pittastorie" nisseno Lorenzo Ciulla, Roberto Gallà e Giuseppe Balbo, proprietario del pub Punto G. Gli organizzatori, lo scorso 6 settembre, hanno ideato una sorta di grande tendone da circo metaforico che ha accolto, nella piazzetta sottostante Piazza Grazia, artisti di strada, musici, laboratori per bambini e visite guidate per riscoprire e valorizzare il centro storico di Caltanissetta.

In questa occasione Roberta Barba, in qualità di storica dell'arte, ha accompagnato un gruppo di persone alla scoperta di alcuni monumenti e vie dello storico mercato nisseno, tra cui le edicole votive disseminate nel quartiere. Lo scopo del Circus Tour, questo il nome della passeggiata, era non solo quello di far conoscere alcuni angoli “nascosti”, ma anche di sensibilizzare gli intervenuti alla riscoperta delle tradizioni legate alle novene e quindi alle edicole votive.

Su iniziativa della Storica dell'arte Roberta Barba, con il ricavato e grazie al contributo sostanzioso del Pub “Punto G”, dell’Associazione Culturale “Ristorante Gusto Misto” e Arcangelo Manlio Giammusso, ma anche grazie al sostegno simbolico del Wine Bar “Ammuttammu”, della merceria “Lorina”, della Ditta “Falzone Marmi” è stato possibile realizzare lo sportello in legno e vetro, quale garanzia di protezione del quadretto posto al suo interno e raffigurante la Sacra Famiglia, la muratura interna ed esterna dell’edicola votiva e la cornice linea del quadro.

Il senso del Circus G e del Circus Tour era quello di lasciare un segno alla città, pertanto, a conclusione delle opere di ristrutturazione e restauro, mercoledì 11 dicembre alle ore 11.00 si terrà una cerimonia di inaugurazione alla quale prenderanno parte Padre Giuseppe Catarinicchia, sacerdote della Chiesa S. Lucia, che inaugurerà l'edicola votiva restaurata, il Sindaco Arch. Roberto Gambino, l'assessore alla Cultura Marcella Natale, l’attore nisseno Giorgio Villa, che racconterà la tradizione delle novene, SergioZafarana, in arte Zafarà, che, oltre ad essere uno degli organizzatori del Circus G, allieterà la mattinata con le note della sua chitarra.

L'appuntamento è alle ore 10.30 presso la piazzetta sottostante Piazza Grazia.



L'idea di procedere al restauro di un elemento storico-artistico, purtroppo dimenticato dalla maggior parte della popolazione, quale può essere, per l'appunto, l'edicola votiva dedicata alla Sacra Famiglia, conservata in via Terranova, nasce dall’evento Circus Gunito all'amore e dedizione della giovane nissena Roberta Barba.Il Circus G è un festival, ideato e organizzato dal "pittastorie" nisseno Lorenzo Ciulla, Roberto Gallà e Giuseppe Balbo, proprietario del pub Punto G. Gli organizzatori, lo scorso 6 settembre, hanno ideato una sorta di grande tendone da circo metaforico che ha accolto, nella piazzetta sottostante Piazza Grazia, artisti di strada, musici, laboratori per bambini e visite guidate per riscoprire e valorizzare il centro storico di Caltanissetta.

In questa occasione Roberta Barba, in qualità di storica dell'arte, ha accompagnato un gruppo di persone alla scoperta di alcuni monumenti e vie dello storico mercato nisseno, tra cui le edicole votive disseminate nel quartiere. Lo scopo del Circus Tour, questo il nome della passeggiata, era non solo quello di far conoscere alcuni angoli “nascosti”, ma anche di sensibilizzare gli intervenuti alla riscoperta delle tradizioni legate alle novene e quindi alle edicole votive.

Su iniziativa della Storica dell'arte Roberta Barba, con il ricavato e grazie al contributo sostanzioso del Pub “Punto G”, dell’Associazione Culturale “Ristorante Gusto Misto” e Arcangelo Manlio Giammusso, ma anche grazie al sostegno simbolico del Wine Bar “Ammuttammu”, della merceria “Lorina”, della Ditta “Falzone Marmi” è stato possibile realizzare lo sportello in legno e vetro, quale garanzia di protezione del quadretto posto al suo interno e raffigurante la Sacra Famiglia, la muratura interna ed esterna dell’edicola votiva e la cornice linea del quadro.

Il senso del Circus G e del Circus Tour era quello di lasciare un segno alla città, pertanto, a conclusione delle opere di ristrutturazione e restauro, mercoledì 11 dicembre alle ore 11.00 si terrà una cerimonia di inaugurazione alla quale prenderanno parte Padre Giuseppe Catarinicchia, sacerdote della Chiesa S. Lucia, che inaugurerà l'edicola votiva restaurata, il Sindaco Arch. Roberto Gambino, l'assessore alla Cultura Marcella Natale, l’attore nisseno Giorgio Villa, che racconterà la tradizione delle novene, SergioZafarana, in arte Zafarà, che, oltre ad essere uno degli organizzatori del Circus G, allieterà la mattinata con le note della sua chitarra.

L'appuntamento è alle ore 10.30 presso la piazzetta sottostante Piazza Grazia.



A Caltanissetta una pista di pattinaggio su ghiaccio, ritorna il Centesimo On Ice. Apertura da domani 6 dicembre

News Successiva Prevenzione del rischio neve, la Prefettura di Caltanissetta approva il piano delle attività invernali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare