Caltanissetta, redistribuite le deleghe assessoriali: al sindaco la Polizia Municipale e la Comunicazione

Il personale è stato affidato al vice sindaco Grazia Giammusso e la prevenzione e la corruzione all’assessore agli affari legali Luciana Camizzi

Redazione

18 Maggio 2020 16:36

"Alla luce di quest’anno di esperienza di lavoro amministrativo - scrive il sindaco Roberto Gambno - abbiamo condiviso la messa a punto dell’aggregazione di alcune deleghe".

Il sindaco mantiene l’urbanistica ed il centro storico, avoca a se la delega alla polizia municipale scelta indispensabile per fronteggiare questa fase di grandi emergenze in cui è opportuno che il legame con il primo cittadino sia diretto, in quanto il corpo è il braccio operativo sul territorio. Al sindaco va anche la comunicazione.

Il personale è stato affidato al vice sindaco Grazia Giammusso e la prevenzione e la corruzione all’assessore agli affari legali Luciana Camizzi. ROBERTO GAMBINO SINDACO

Urbanistica e Centro Storico

Polizia Municipale

Comunicazione

GRAZIA GIAMMUSSO VICESINDACO

Attività produttive

Suap

Agricoltura

Rapporti Istituzionali

Rapporti con il consiglio comunale

Turismo

Personale

CETTINA ANDALORO

Politiche sociali

Sanità

Politiche abitative

Politiche di inclusione sociale

Terzo Settore

Servizi Cimiteriali

Randagismo

LUCIANA CAMIZZI

Bilancio

Affari legali

Contratti

Prevenzione e corruzione

Partecipate

Patrimonio

Tributi

MARCELLO FRANGIAMONE

Ambiente

Protezione civile

Lavori Pubblici

Igiene e sicurezza sul lavoro

Verde pubblico e decoro urbano

Mobilità

Toponomastica

Politiche energetiche

FABIO CARACAUSI

Sport e tempo libero

Politiche Giovanili

Eventi e Fiere

MARCELLA NATALE

Cultura

Teatro

Università

Scuola

Partecipazione

Pari Opportunità

GIUSEPPE LA MENSA

Sistemi Informatici

Innovazione digitalizzazione smart city

Affari demografici

Statistica

Agenda Urbana

Fondi UE

Urp

FRANCESCO NICOLETTI

Crescita Territoriale



