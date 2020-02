Cronaca 2473

Caltanissetta. Rapina al mercato ortofrutticolo: sferrano pugno al volto di un uomo e gli portano via soldi e cellulare

Venerdì sera l’uomo è stato aggredito con un pugno da due malviventi. Indagano i carabinieri

Rita Cinardi

24 Febbraio 2020 17:58

Sarebbe stato colpito con un pugno al volto e rapinato, probabilmente da due sconosciuti, all’interno del mercato ortofrutticolo di via Ponte Bloy. Questo quanto raccontato, in sede di denuncia, ai carabinieri da un operaio che lavora per una ditta di ortofrutta all’ingrosso. Venerdì sera l’uomo, mentre si trovava all’interno di un capannone del mercato, è stato aggredito con un pugno da due malviventi, introdottisi furtivamente all’interno dell’area del mercato. Dopo l’aggressione, i rapinatori gli hanno sottratto alcune centinaia di euro e il cellulare per poi dileguarsi e fare perdere le loro tracce. I carabinieri indagano sull’accaduto.





